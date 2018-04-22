Экс-посол США: Украинские военные не смогут вернуть Донбасс силой

Пайфер подчеркнул, что экипирование и численность армии РФ выше, чем украинской

Эскалации конфликта на Донбассе ждать не стоит, считает бывший посол США и специалист по Украине и России в Вашингтоне Стивен Пайфер, однако и силами украинской армии прекратить войну не удастся.

“Украинские военные и правительство понимают, что они не смогут вернуть Донбасс силой. Если они попробуют, то российские военные войдут на Донбасс гораздо масштабнее. В таком случае военные РФ, например, смогут занять Мариуполь”, - отметил эксперт в интервью журналу Новое время.

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Пайфер напомнил, что российская армия сильна, хорошо экипирована и превышает по численности украинские войска. Однако экс-посол США предположил, что Россия не решится на шаг, который может повлечь за собой новый пакет санкций и поддержку Украины со стороны Запада.

“Активный конфликт подрывает действия украинского правительства, оказывает давление на государство и усложняет успехи Украины — и экономические, и политические”, - отметил Стивен Пайфер.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №15 от 19 апреля 2018 года.