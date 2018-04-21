Экс-посол США Пайфер: Порошенко вводит общественность в заблуждение, обещая скорое вступление в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко обещает Украине скорое вступление в НАТО, однако в связи с нынешней ситуацией процесс может затянуться на неограниченный срок. Таким мнением поделился специалист по вопросам Украины и России Стивен Пайфер в интервью журналу Новое время.

“Я немного удивлен, когда президент Порошенко говорит о членстве Украины в НАТО, как о близкой цели, потому что процесс присоединения к НАТО — сложный и долгий”, - заявил Пайфер.

По его словам, проблема в том, что НАТО без особенного энтузиазма относится к появлению Украины в альянсе до тех пор, пока российские военные находятся на Донбассе и в Крыму.

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“Приняв Украину в НАТО в понедельник, уже во вторник альянс окажется в ситуации войны с Россией, и это проблема. Вряд ли сейчас есть готовый вариант решения”, - подчеркнул экс-посол.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №15 от 19 апреля 2018 года.