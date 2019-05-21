Экс-первого замглавы Администрации Януковича Портнова вызвали на допрос в ГПУ
Бывшего первого
заместителя Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова
вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру.
Об этом со ссылкой на начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка передают
Українські новини.
«Он вызван
повесткой на допрос на 11:00 27 мая», — рассказал представитель
Генпрокуратуры.
По его словам, Портнов
будет допрошен в качестве свидетеля по делам об убийствах активистов во время
Революции Достоинства.
Ранее сообщалось,
что экс-первый замглавы Администрации президента Андрей Портнов, сбежавший из Украины после падения режима Януковича, вернулся в Киев.
После этого он заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление против бывшего
президента Петра Порошенко, обвинив его в «государственной измене» и
«попытке захвата государственной власти».