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Экс-первого замглавы Администрации Януковича Портнова вызвали на допрос в ГПУ

Вчера, 17:08
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Экс-первого замглавы Администрации Януковича Портнова вызвали на допрос в ГПУ - фото

Скриншот с видео НАШ. МАКСІ-ТВ

В ГПУ заявили, что вызвали Портнова в качестве свидетеля

Бывшего первого заместителя Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру.

Об этом со ссылкой на начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка передают Українські новини.

«Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая», — рассказал представитель Генпрокуратуры.

По его словам, Портнов будет допрошен в качестве свидетеля по делам об убийствах активистов во время Революции Достоинства.

Ранее сообщалось, что экс-первый замглавы Администрации президента Андрей Портнов, сбежавший из Украины после падения режима Януковича, вернулся в Киев.

После этого он заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление против бывшего президента Петра Порошенко, обвинив его в «государственной измене» и «попытке захвата государственной власти».

Теги:   Генпрокуратура Украины Допрос Андрей Портнов

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