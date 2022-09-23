ВАКС приговорил экс-нардепа Сольвара к трем годам лишения свободы 23 сентября, 09:50 Руслана Сольвара обвиняли в махинациях с компенсацией на жилье (Фото:antikor.com.ua)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор, вынесенный 14 июня 2021 года бывшему нардепу от БПП Руслану Сольвару.

Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе САП.

Сольвара обвиняли в том, что, имея собственную квартиру в Киеве, он около года получал бюджетные средства для оплаты проживания в столичной гостинице.

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Таким образом, за период с 2017 по 2018 год ему было перечислено более 360 тысяч гривен.

В связи с этим Сольвара обвинили в злоупотребление властью или служебным положением, однако ВАКС его тогда оправдал.

В свою очередь, Апелляционная палата, отменила это решение и вынесла экс-нардепу новый приговор, согласно которому ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти (кроме выборных) на срок в один год со штрафом в размере 8500 гривен.

В то же время это решение еще может быть обжаловано в Верховном суде в течение трех месяцев.

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