Экс-нардеп в «схеме» получил 20 млн грн незаконной прибыли — МВД 8 августа, 18:16 Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет (Фото:Скриншот видео МВД)

Офис генпрокурора сообщил о подозрении участникам схемы, легализовавших более миллиарда гривен от махинаций на фондовой бирже. Среди дельцов бывший нардеп Верховной Рады.

Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Участники схемы через подконтрольный им банк легализовали доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины. Это позволяло им получить выплату инвестиционной прибыли, не подлежащей налогообложению.

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«Теперь о подозрении сообщили бывшему депутату, возглавлявшему комитет по вопросам финансовой политики. В „схеме“ он получил 20 млн грн незаконной прибыли», — говорится в сообщении.

Как сообщает Бабель, о подозрении сообщили бывшему депутату, заместителю председателя комитета по вопросам финансовой политики — Руслану Демчаку от Блока Петра Порошенко.

Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.