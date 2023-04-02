Провел богослужение в церкви РПЦ. Экс-нардеп Новинский был замечен в Швейцарии 2 апреля, 19:42 Вадим Новинский (Фото:Вадим Новинский/Facebook)

Бывшего члена Партии регионов и представителя Опоблока Вадима Новинского заметили в швейцарском городе Цюрих. В воскресенье, 2 апреля, он совершил воскресную службу в крупнейшей русской православной церкви города.

Об этом сообщила корреспондентка Радио Свобода.

Речь идет о храме Воскресения Христова РПЦ в центре Цюриха, который освящал глава русской православной церкви Кирилл (Гундяев) 15 декабря 2002 года.

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Новинский рассказал, что сейчас нигде не живет, в Швейцарию приехал из Германии, а в Германию из Украины «шел пешком, ехал на машине, летел самолетом».

На вопрос, чем он занимается, ответил, что «работает на мир в Украине».

Возвращаться в Украину, чтобы поддержать бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя), пока не планирует, потому что, по его словам, там против него возбуждены уголовные дела.

Ситуацию с выселением УПЦ МП из Лавры он назвал «беззаконием» и обвинил в причастности к этому Службу безопасности Украины.

Он также выразил мнение, что УПЦ (МП) потеряла право пользоваться Лаврой, потому что «не пошла на условия», выдвинутые государством.

2 декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.

Новинский пообещал оспорить санкции в судах.

6 июля 2022 года Вадим Новинский заявил, что решил отказаться от депутатского мандата и сосредоточиться на гуманитарных проектах, развитии национальной экономики, служении УПЦ [московского патриархата] и восстановлении разрушенных храмов". Совет досрочно прекратил его полномочия 8 июля. В апреле 2020 года Новинского рукоположил в сан диакона митрополит УПЦ МП Онуфрий.