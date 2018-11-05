Экс-нардеп Мартыненко выбросил повестку, которую ему в суде вручил детектив НАБУ - видео

НАБУ вызвало Мартыненко на допрос в качестве свидетеля

Бывший депутат Верховной Рады Николай Мартыненко отказался получать повестку Национального антикоррупционного бюро Украины, которую детектив вручил ему перед заседанием Шевченковского райсуда Киева.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, опубликовав соответствующее видео.

На нем видно, как детектив НАБУ вручает Мартыненко повестку на допрос в качестве свидетеля, однако тот просто смахивает документ на пол, заявляя о незаконности действий антикоррупционера.

"Детектив НАБУ пришел в Шевченковский суд, чтобы вручить перед заседанием экс-нардепу Николаю Мартыненко повестку на допрос. Мартыненко отказался ее брать и выбросил на пол", - говорится в сообщении.

Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq 5 ноября 2018 г.

По какому именно делу Бюро вызывало бывшего депутата, не уточняется.

Напомним, что бывшего народного депутата от фракции Народный фронт Николая Мартыненко подозревают в причастности к растрате $17,28 млн на государственном предприятии Восточный горно-обогатительный комбинат при поставках уранового концентрата из Казахстана через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

Политика обязали сдать загранпаспорт и не покидать Украину, однако за него поручился ряд народных депутатов и министров, в том числе глава Минифраструктуры Владимир Омелян и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Мартыненко отрицает выдвинутые против него обвинения.