Экс-нардеп Мартыненко выбросил повестку, которую ему в суде вручил детектив НАБУ - видео

Бывший депутат Верховной Рады Николай Мартыненко отказался получать повестку Национального антикоррупционного бюро Украины, которую детектив вручил ему перед заседанием Шевченковского райсуда Киева.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, опубликовав соответствующее видео.
На нем видно, как детектив НАБУ вручает Мартыненко повестку на допрос в качестве свидетеля, однако тот просто смахивает документ на пол, заявляя о незаконности действий антикоррупционера.
"Детектив НАБУ пришел в Шевченковский суд, чтобы вручить перед заседанием экс-нардепу Николаю Мартыненко повестку на допрос. Мартыненко отказался ее брать и выбросил на пол", - говорится в сообщении.
Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 5 ноября 2018 г.
По какому именно делу Бюро вызывало бывшего депутата, не уточняется.
Напомним, что бывшего народного депутата от фракции Народный фронт Николая Мартыненко подозревают в причастности к растрате $17,28 млн на государственном предприятии Восточный горно-обогатительный комбинат при поставках уранового концентрата из Казахстана через австрийскую компанию-посредника Steuermann.
Политика обязали сдать загранпаспорт и не покидать Украину, однако за него поручился ряд народных депутатов и министров, в том числе глава Минифраструктуры Владимир Омелян и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
Мартыненко отрицает выдвинутые против него обвинения.
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