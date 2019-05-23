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Экс-нардеп Артеменко, предложивший сдать Крым в аренду, просит Зеленского вернуть ему гражданство Украины

Сегодня, 22:23
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Экс-нардеп Артеменко, предложивший сдать Крым в аренду, просит Зеленского вернуть ему гражданство Украины - фото

Андрей Артеменко / Facebook

Андрей Артеменко предложил провести референдум о передаче Крыма России

Бывший народный депутат Андрей Артеменко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на копию письма Артеменко к Зеленскому.

В письме он аргументировал, что решение бывшего президента Петра Порошенко о лишении его гражданства является политически мотивированным и антиконституционным.

«Данный указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер относительно меня», — говорится в письме.

По словам Артеменко, его лишили украинского гражданства из-за идей, которые он выражал.

В 2017 году Артеменко лишили статуса народного депутата и гражданства Украины после того, как он передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им альтернативный план урегулирования конфликта на востоке Украины.

План предусматривает снятие санкций с РФ. Согласно «плану Артеменко», в обмен Кремль должен был вывести российские войска из Донбасса, тогда как в стране был бы проведен референдум по «передаче Крыма в аренду» на 50−100 лет.

По данному факту Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Также следствие собрало доказательства, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт этой страны.

Теги:   Андрей Артеменко

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