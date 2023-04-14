Находящегося в розыске экс-нардепа Онищенко заметили в Куршавеле — УП 14 апреля, 16:52 Александр Онищенко (Фото:УП)

Бывшего нардепа Александра Онищенко, который находится в розыске в Украине, заметили на французском горнолыжном курорте Куршевель.

Об этом сообщается в расследовании Украинской правды.

Онищенко 8 марта 2023 года заметили на выходе люксового ресторана Le Cap Horn недалеко от аэропорта Куршевель.

В октябре 2021 года сообщалось, что Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия после обвинения в коррупции, в конце 2020 года получил гражданство России.

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По данным НАБУ, бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко вместе с соратниками продавал газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.



Он успел покинуть Украину до того, как Верховная Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность и дала согласие на его уголовное преследование.



В мае 2020 года Германия отказала Украине в экстрадиции Онищенко.

11 января 2021 года США ввели санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. В список попал и Онищенко.