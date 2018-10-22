Экс-муж Подкопаевой должен был создать по заданию ФСБ прокремлевскую партию - СБУ

Обвиняемый в государственной измене бизнесмен Тимофей Нагорный должен был по заданию российских спецслужб создать в Украине политическую партию для продвижения интересов Кремля.
Об этом в понедельник, 22 октября, рассказал глава управления СБУ в Киевской области Олег Валендюк.
"По заданию кураторов из ФСБ общественный деятель должен был создать и развить политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических интересов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине", - заявил он.
Взамен российские силовики обещали закрыть уголовные дела, открытые против Нагорного и его родителей на территории РФ.
Валендюк также отметил, что партия Нагорного должна была принять участие в ближайших парламентских выборах.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала украинского бизнесмена, продюсера и бывшего мужа гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного.
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Его обвиняют в государственной измене и сотрудничестве со спецслужбами РФ. Сам же Нагорный это отрицает.
Журнал Новое Время №38
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