22 октября 2018, понедельник

Экс-муж Подкопаевой должен был создать по заданию ФСБ прокремлевскую партию - СБУ

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По данным СБУ, партия Нагорного должна была принять участие в ближайших выборах
Фото: Данил Миро

По данным СБУ, партия Нагорного должна была принять участие в ближайших выборах

Обвиняемый в государственной измене бизнесмен Тимофей Нагорный должен был по заданию российских спецслужб создать в Украине политическую партию для продвижения интересов Кремля.

Об этом в понедельник, 22 октября, рассказал глава управления СБУ в Киевской области Олег Валендюк.

"По заданию кураторов из ФСБ общественный деятель должен был создать и развить политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических интересов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине", - заявил он.

Взамен российские силовики обещали закрыть уголовные дела, открытые против Нагорного и его родителей на территории РФ.

Валендюк также отметил, что партия Нагорного должна была принять участие в ближайших парламентских выборах.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала украинского бизнесмена, продюсера и бывшего мужа гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного.

Его обвиняют в государственной измене и сотрудничестве со спецслужбами РФ. Сам же Нагорный это отрицает.

 

Журнал Новое Время №38

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