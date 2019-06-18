Экс-министр транспорта Червоненко решил участвовать в выборах в Верховную Раду Вчера, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Евгений Червоненко/Facebook Червоненко заявил о возвращении в политику Евгений Червоненко/Facebook

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко решил баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Об этом сообщает местный 7 телеканал.

«Когда я увидел так называемые новые лица, которые хотят в парламент, я принял для себя решение вернуться в политику. Меня приглашали во многие партии, но я не лез ни в какие списки. Я иду самовыдвиженцем от Одессы, потому что меня дважды хотели назначить главой Одесской ОГА», — сказал он.

По словам Червоненко, один из указов о назначении главой ОГА «даже был подписан», а третий — «это конкурс, который был сфальсифицирован».

Червоненко заявил, что «хочет менять страну и начнет с Одессы».

Напомним, что выборы в Верховую Раду запланированы на 21 июля.