Экс-мэр Глухова Мишель Терещенко: Когда мы решили работать без коррупции, нам заблокировали все финансирование

Мишель Терещенко, экс-мэр Глухова, который недавно сложил полномочия и заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, заявил в интервью журналу Новое Время, что когда его команда приняла решение работать без коррупции надеп Андрей Деркач и действующий в его интересах губернатор области Николай Клочко заблокировали финансирование города.

"Когда мы приняли решение работать категорически без коррупции, они заблокировали нам все финансирование. Мы не получили в бюджет города ничего", - заявил экс-мэр Глухова.

На уточняющий вопрос, сделали ли это члены глуховского горсовета, он ответил, что блокирование было на уровне области.

"Нет, люди из областного совета, губернатор, который защищает интересы Деркача. Наш народный депутат, к сожалению, сидит в бюджетной комиссии Верховной рады, там блокировали финансирование для города", - объяснил Терещенко.

60-летний Мишель Терещенко - французский бизнесмен и потомок известного рода украинских предпринимателей и меценатов - отказался от французского гражданства в пользу украинского. 21 марта 2015 года президент Петр Порошенко вручил Терещенко паспорт гражданина Украины. 26 октября 2015 года он выиграл выборы в Глухове набрав почти 70% голосов.

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27 сентября он заявил о решении досрочно сложить полномочия городского головы. По его словам, на сессию горсовета в этот день, на которой должны были рассматривать в том числе бюджет, пришли только два депутата. По его мнению, "это саботаж", но причиной решения уйти с должности стала "не только сегодняшняя ситуация".

1 октября Терещенко заявил о решении баллотироваться на пост президента Украины. Он объяснил, что принят это решение, так как среди нынешних кандидатов в президенты не видит ни у кого политической воли для изменения страны и борьбы с коррупцией.

Читайте полный текст интервью с Мишелем Терещенко в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года