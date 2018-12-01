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Экс-главе ГФС Продану не хватило электронного браслета

Сегодня, 16:33
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В САП пообещали найти электронный браслет для Продана

Бывшему главе Госфискальной службы Мирославу Продану не хватило электронного браслета, который он должен носить согласно решению Соломенского райсуда Киева после того, как был взят на поруки несколькими народными депутатами.

Об этом заявил замглавы Специальной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, передает Украинская правда.

"По состоянию на 10 утра сегодня (6 декабря – ред.) браслетов не было в Киевской области. Это та информация, которую я получил от подчиненных, которые общались с правоохранителями", - сообщил он.

При этом он заверил, что браслет для Продана продолжат искать.

"Конечно, мы не перестаем искать электронный браслет, чтобы выполнить решение суда", - пообещал Кривенко.

Напомним, 15 ноября Продан не явился на допрос в САП для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ч.3 ст.209 (отмывание средств) УК Украины.

Экс-глава ГФС заявлял, что находится за границей на лечении.

В то же время в САП отметили, что опубликованные Проданом в соцсети заявления о пребывании за границей на лечении "не нашли своего подтверждения, предусмотренным уголовным процессуальным законом способом".

Позже ему сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Теги:   Мирослав Продан Электронный браслет ГФС

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