21 сентября 2018, пятница

Экс-глава ЦИК сравнил украинскую политику с сериалом Карточный домик и Византией времен упадка

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Охендовский: Украинские политики мало чем отличаются от политиков других стран мира, кроме интеллектуального уровня и уровня воспитания

Охендовский: Украинские политики мало чем отличаются от политиков других стран мира, кроме интеллектуального уровня и уровня воспитания

Отправленный в отставку Верховной Радой 20 сентября вместе с еще 12 членами Центризбиркома экс-глава ЦИК Михаил Охендовский в интервью Радио НВ сравнил украинскую политику с сериалом Карточный домик и Византией времен упадка.

Он отметил, что украинские политики мало чем отличаются от политиков других стран мира, "кроме иногда интеллектуального уровня, к сожалению, и уровня воспитания".

"Можно разные параллели проводить. Сериал Карточный домик, House of Cards. В принципе, есть нечто подобное, просто другие масштабы. Византия... Здесь, пожалуй, Византия будет лучшей иллюстрацией того, что действительно происходит, Византия времен упадка, времен расцвета интриг, которые, видимо, и убили восточно-римскую империю, не дали ей устоять перед натиском турок-сельджукив, если я не ошибаюсь", - сказал Охендовский.

По его словам в украинской политике все построено на интригах.

"Человек думает одно, говорит другое, имея в виду при этом что-то третье, а делать точно собирается что-то четвертое. Я не хочу сказать, что в 100% случаев это так, но это так в настолько подавляющем большинстве случаев, что исключение из этого правила является только его дополнительным подтверждением", - описал глава ЦИК украинскую политику.

Карточный домик - американский политикодраматический сериал, действие которого происходит в Вашингтоне, где демократ из пятого избирательного округа Южной Каролины и Председатель фракции большинства в Сенате Фрэнк Андервуд после отказа ему в назначении на должность государственного секретаря решает отомстить тем, кто его предал, и с помощью интриг в конце концов становится президентом США.

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