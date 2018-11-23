Экс-глава СБУ Наливайченко рассказал, почему Саакашвили не удалось построить политическую карьеру в Украине

Экс-президенту Грузии и лидеру Руха новых сил Михеилу Саакашвили не удалось построить политическую карьеру в Украине из-за "включенного руководством страны механизма дискредитации и фальсификаций", считает бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Включили огромный механизм дискредитации и фальсификаций - и включило нынешнее руководство страны, и это еще не один раз вскроется. На самом деле, такого никогда в истории Украины не было, когда незаконно лишили гражданства Украины гражданина Украины. Причем тот самый президент, который предоставил гражданство, тот самый президент Порошенко незаконно лишил гражданства Михеила Саакашвили. Вот такого действительно не ожидал никто. Я думаю, даже Янукович сидит-завидует в Ростове", - отметил он.

В 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Саакашвили пытался получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, через Государственную миграционную службу, однако ему было отказано в прошении. Он проиграл все апелляции на решение ГМС.

12 февраля Михеила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни, расположенном в Музейном переулке в Киеве. Спустя несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.

После этого он переехал в Нидерланды к семье (его жена является гражданкой этой страны). По словам его адвоката, Саакашвили намерен получить там вид на жительство.