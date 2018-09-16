16 сентября 2018, воскресенье

Экс-генсек НАТО: Украине важно не сойти с нынешнего курса независимо от того, кто победит на выборах

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Расмуссен: Россия сделала ставку на падение Украины

Расмуссен: Россия сделала ставку на падение Украины

Бывший генсек НАТО, основатель и управляющий консалтинговой компании Rasmussen Global Андерс Фог Расмуссен в комментарии НВ подчеркнул, что для Украины очень важно твердо стоять на выбранных позициях, вне зависимости от того, кто победит на следующих выборах. 

"Внешняя и внутренняя политика Украины испытали уже достаточно зигзагов на своем пути с начала независимости. Я надеюсь, что этого не случится вновь в следующие годы", - сказал Расмуссен.

Одной из целей, которая может объединить украинцев, он назвал благосостояние Украины.

"Если политикам удастся объединиться вокруг нее, достигнутые Украиной успехи будут необратимыми, а жертвы не будут обесценены", - считает экс-генсек НАТО.

Он подчеркнул, что Россия сделала ставку на падение Украины, тогда как в интересах всего демократического мира - чтобы Украина выжила и процветала.

Читайте полный текст материала о главных вызовах, с которыми столкнутся украинские власти в ближайшие пять лет в свежем номере журнала Новое Время - №33 от 13 сентября 2018 года

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