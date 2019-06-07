Экс-глава Высшего хозяйственного суда времен Януковича вернул себе статус судьи — Схемы
Бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Украины Виктору Татькову, который бежал из Украины после Революции Достоинства, вернули статус судьи.
Об этом говорится в сюжете программы Схемы: коррупция в деталях.
Согласно сообщению, большая палата Верховного суда на заседании во вторник, 4 июня, признала незаконной и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Виктора Татькова. Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию.
Кроме того, с части элитного имущества близкого окружения Татькова сняли арест.
Таким образом судья вернул судейскую неприкосновенность, с которой его задержание невозможно без согласия Высшего совета правосудия.
Напомним, что Генпрокуратура заочно сообщила Татькову о подозрении по ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса Украины.
Татьков бежал из Украины в Австрию, где попросил политического убежища.