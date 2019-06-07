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Экс-глава Высшего хозяйственного суда времен Януковича вернул себе статус судьи — Схемы

Сегодня, 19:04
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Экс-глава Высшего хозяйственного суда времен Януковича вернул себе статус судьи — Схемы - фото

Схемы: коррупция в деталях

Бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Украины Виктору Татькову, который бежал из Украины после Революции Достоинства, вернули статус судьи.

Об этом говорится в сюжете программы Схемы: коррупция в деталях.

Согласно сообщению, большая палата Верховного суда на заседании во вторник, 4 июня, признала незаконной и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Виктора Татькова. Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Кроме того, с части элитного имущества близкого окружения Татькова сняли арест.

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Таким образом судья вернул судейскую неприкосновенность, с которой его задержание невозможно без согласия Высшего совета правосудия.

Напомним, что Генпрокуратура заочно сообщила Татькову о подозрении по ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса Украины.

Татьков бежал из Украины в Австрию, где попросил политического убежища.

Теги:   Высший хозяйственный суд Украины

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