Экс-главу РГА на Закарпатье подозревают в незаконном выделении земли семье Медведчука

25 мая, 15:09
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Чиновник безосновательно передал в аренду семье Медведчука участок стоимостью 26,9 млн гривен (Фото:Офис генпрокурора)

Чиновник безосновательно передал в аренду семье Медведчука участок стоимостью 26,9 млн гривен (Фото:Офис генпрокурора)

Украинские правоохранители уличили бывшего главу Воловецкой райгосадминистрации в Закарпатской области в незаконном выделении земельного участка семье прокремлевского нардепа Виктора Медведчука.

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Об этом в среду, 25 мая, сообщили в Офисе генерального прокурора.

В 2003 году указанный чиновник безосновательно исключил из государственного лесного фонда участок площадью 122 га, стоимость которого оценивается в 26,9 млн гривен, и передал его в аренду субъектам хозяйствования, конечным бенефициаром которых является жена нардепа Оксана Марченко.

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В дальнейшем эта земля была использована для размещения там «оздоровительного комплекса».

В отношении экс-главы РГА начато уголовное производство по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотреблении властью или служебным положением по предварительному сговору группы лиц).

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Земельные участки Закарпатье Виктор Медведчук Закарпатская область Оксана Марченко

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