«Не очень хороший тренд». Шевченко предупредили о вручении ему подозрения — StateWatch 7 октября, 12:30 Эксклюзив НВ Глава НБУ Кирилл Шевченко (Фото:НБУ / Flickr)

Основатель общественной организации StateWatch Александр Леменов считает, что уже бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко знал заранее о вручении ему подозрения в совершении преступления, а потому написал заявление об увольнении.

Об этом активист рассказал в эфире Радио НВ.

«Симптоматически то, что предупредили, придержали или не придержали подозрение, возможно, это утечка информации была (и от кого утечка, это тоже вопрос); он пишет заявление, и ему заочно сообщают это подозрение — это не очень хороший тренд», — убежден Леменов.

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Шевченко утверждает, что он находится за границей на лечении, а информация о подозрении стала для него неожиданностью — он узнал о ней из СМИ. Однако Леменов уверен, что все происходило иначе:

«Мне не кажется, что это „протекло“ в НАБУ или САП. По всей вероятности, „протекло“ в Офисе генерального прокурора. Кто-то знал информацию, сообщил господину Шевченко, который, в свою очередь, быстро написал заявление об увольнении, не находясь на территории Украины».

Также эксперт, ссылаясь на собственные источники, добавил, что глава НБУ во время полномасштабной войны в большинстве своем не находился в Украине: «Он приезжал на день-два и уезжал назад».

4 октября Шевченко сообщил, что уходит в отставку. По его словам, такое решение он принял из-за проблем со здоровьем.

Верховная Рада отправила Шевченко в отставку 6 октября, это решение поддержали 263 депутата.

В тот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что Шевченко, который раньше возглавлял Укргазбанк, сообщили о подозрении по делу о противоправной деятельности должностных лиц госбанка, которое привело к убыткам в сумме более 206 млн грн.

После этого Шевченко сообщил и вторую причину своего увольнения — политическое давление на НБУ в течение двух лет.