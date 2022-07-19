Венедиктову ждет назначение на «дипломатическом фронте» — Арахамия 19 июля, 16:14 Новое назначение Ирины Венедиктовой стоит ждать уже в ближайшие дни (Фото:Назарий Мазилюк)

Бывший генеральный прокурор Ирина Венедиктова может заняться дипломатией.

Об этом во вторник, 19 июля, заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

«Мы ожидаем уже через несколько дней, возможно через неделею, ее новое назначение на дипломатическом фронте», — рассказал он в эфире общенационального телемарафона.

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Верховная Рада уволила Венедиктову с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского после ее отстранения от занимаемой должности 17 июля.

Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников подконтрольного ей ведомства.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

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