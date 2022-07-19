Венедиктову ждет назначение на «дипломатическом фронте» — Арахамия

19 июля, 16:14
Новое назначение Ирины Венедиктовой стоит ждать уже в ближайшие дни (Фото:Назарий Мазилюк)

Новое назначение Ирины Венедиктовой стоит ждать уже в ближайшие дни (Фото:Назарий Мазилюк)

Бывший генеральный прокурор Ирина Венедиктова может заняться дипломатией.

Об этом во вторник, 19 июля, заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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«Мы ожидаем уже через несколько дней, возможно через неделею, ее новое назначение на дипломатическом фронте», — рассказал он в эфире общенационального телемарафона.

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Верховная Рада уволила Венедиктову с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского после ее отстранения от занимаемой должности 17 июля.

Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников подконтрольного ей ведомства.

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Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

https://www.youtube.com/watch?v=uQKC3r8kgEo
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Дипломатия партия Слуга народа Ирина Венедиктова Давид Арахамия Офис генерального прокурора

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