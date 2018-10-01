Экс-десантник, интеллектуал и специалист по горячим точкам. Что известно о новом замглавы миссии ОБСЕ в Украине 

28 сентября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подтвердила, что новым заместителем главы ее Специальной мониторинговой миссии в Украине (СММ ОБСЕ) станет британец Марк Этерингтон.

На этом посту он заменит швейцарца Александра Хуга – тот покидает свой пост, поскольку достиг 10-летнего предела работы в ОБСЕ. Хуг занимал должность замглавы СММ ОБСЕ с марта 2014 года и фактически стал "лицом" представительства ОБСЕ в конфликте на востоке Украины. Уходя с поста, он выразил уверенность, что миссия сыграла важную роль в сдерживании боевых действий на Донбассе.

НВ рассказывает, что известно о преемнике Хуга Марке Этерингтоне.

Работа в горячих точках

Марк Этерингтон – бывший десантник британской армии, который впоследствии приобрел огромный опыт в урегулировании международных конфликтов.

Он получил образование в Йоркском и Кембриджском университетах (в том числе по специальности "международные отношения"), а также в Королевской военной академии в Сандхерсте. В течение шести лет Этерингтон служил в парашютном полку британской армии, в том числе участвовал в операциях в Северной Ирландии.

В 1992-1995 годах он был прикомандирован к мониторинговой миссии Европейского сообщества в бывшей Югославии. Именно на Балкаках Этерингтон получил первый обширный опыт в сфере пост-конфликтного урегулирования – он участвовал в европейских миссиях в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово.

Миссия в Ираке

Существенная часть карьеры Этерингтона связана с работой в Ираке и Афганистане. В 2003 году по приглашению МИД Великобритании он был назначен в Коалиционную временную администрацию Ирака (2003-2004) – переходное правительство, которое приняло на себя ответственность за власть в стране после вторжения США и сил международной коалиции.

Этерингтон стал губернатором провинции Васит – которая, к слову, была зоной ответственности украинского миротворческого контингента в Ираке

Этерингтон стал губернатором провинции Васит – которая, к слову, была зоной ответственности украинского миротворческого контингента в Ираке. Населенная преимущественно шиитами, провинция с населением в 900 тыс. граничила с Ираном и была одним из наиболее проблемных иракских регионов из-за нищеты и коррупции. За месяцы работы в Ираке Этерингтону пришлось столкнуться с региональным восстанием шиитов под руководством их радикального лидера Муктады ас-Садра.

Впоследствии Этерингтон, говоря об этом этапе своей работы, резко критиковал силы международной коалиции за недостаток стратегии и координации усилий в первые годы восстановления Ирака. Он также написал документальную книгу Мятеж на берегах Тигра (Revolt on the Tigris), в которой отразил проблемы временной администрации Ирака. Впоследствии она получила позитивные отклики за честность и трезвость взгляда на проблемы урегулирования конфликта в Ираке.

"Это экстраординарная история, блестяще рассказанная. Мужество, интеллект, эмпатия, строгость мысли, скептицизм и даже идеализм [Этерингтона] видны везде. Его понимание региона, процесса восстановления [Ирака] и, в особенности, лимитов применения и использования военной силы делают его превосходным проводником через сложности оккупированного Ирака", - писала о книге Этерингтона The Guardian.

За свою деятельность в Ираке и предыдущую миротворческую работу Этерингтон был удостоен Ордена Британской империи – он стал командором этого ордена.

Впоследствии Этерингтон также принимал участие в урегулировании конфликтов в Афганистане (при штаб-квартире сил британской армии в провинции Гильменд) и Южном Судане.

Работа в Украине

В 2014 году, когда по просьбе украинского правительства ОБСЕ развернула в Украине свою специальную мониторинговую миссию, Этерингтон был назначен в ее состав на должность заместителя главы миссии.

С тех пор он принимает активное участие в работе миссии на востоке Украины. В 2014 году Этерингтон координировал освобождение наблюдателей ОБСЕ, задержанных боевиками так называемой "ДНР".

Теперь же, с уходом Александра Хуга, Этерингтон станет первым замглавы миссии в Украине. Формальным ее руководителем остается представитель Турции Эртугрул Апакан, однако за четыре года работы миссии в Украине именно первый замглавы Хуг был ее фактическим "лицом" в Украине.