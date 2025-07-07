Схема на 90 млн грн. СБУ объявила о подозрении экс-чиновнику Минобороны Лиеву за поставки непригодных ракетных установок для ВСУ

7 июля, 14:02
Поделиться:
Фигуранты присвоили более 90 млн грн. на закупке бракованных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для фронта (Фото: СБУ)

Фигуранты присвоили более 90 млн грн. на закупке бракованных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для фронта (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заявили о разоблачении бывшего чиновника Министерства обороны, который украл 90 млн гривен на закупке противотанкового вооружения для ВСУ.

Обновлено. По данным Суспільного, речь идет об Александре Лиеве.

В СБУ отметили, что фигуранты дела присвоили более 90 млн бюджетных гривен на закупке бракованных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для фронта.

Реклама

Там уточнили, что это вооружение играет ключевую роль в уничтожении бронетанковых групп страны-агрессора России, которые пытаются прорвать оборонительные позиции украинских военных.

СБУ
Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили организатора сделки — экс-главу одного из департаментов Минобороны и двух его сообщников из компании-подрядчика.

Расследования установили, что чиновник, находясь в должности в течение 2022−2023 годов, заключил государственный контракт на поставку противотанкового вооружения для ВСУ. Согласно договору, киевская оборонная компания должна была поставить министерству ПТРК.

СБУ
Фото: СБУ

Однако, как отметили в СБУ, вместо современного вооружения подрядчики предоставили непригодные к использованию по назначению противотанковые установки, а полученные бюджетные средства вывели в тень.

Независимая экспертиза подтвердила неисправное тактико-техническое состояние ПТРК, добавили в СБУ.

Читайте также:
«Коррупция — не самая большая проблема». Как Минобороны вобрало в себя худшее — и от гражданских, и от военных — разговор NV с Гудименко

Следователи СБУ сообщили экс-главе департамента Минобороны, экс-руководителю компании-подрядчика и его заместителю о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 114−1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, которое привело к тяжелым последствиям);
  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте также:
«Таким темпом мы не выиграем войну». Что не так с Умеровым, которого защищает Ермак, и закупками оружия, в том числе антишахедного — Дарья Каленюк

В Офисе генпрокурора заявили, что Высший антикоррупционный суд применил к подозреваемым — бывшим руководителям оборонного предприятия, — меры пресечения в виде залога в размере 908 тыс. грн и 575 тыс. грн.

В отношении экс-чиновника Минобороны подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога в размере 5 млн грн. Вопрос рассмотрят в понедельник, 7 июля.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Офис генерального прокурора Министерство обороны Украины Война России против Украины Госзакупки

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X