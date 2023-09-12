В случае затяжной войны экономику придется переводить на военные рельсы — Зеленский

12 сентября, 01:24
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Длительная война на истощение, развязанная страной-агрессором Россией, может потребовать перевода украинской экономики на военные рельсы, сказал президент Владимир Зеленский в интервью The Economist на полях Ялтинской европейской стратегии (YES).

В материале сказано, что «длительная война на истощение будет означать развилку для Украины» и больше потерь как на фронте, так и из-за эмиграции. Она будет требовать «полностью милитаризованной экономики», пишет The Economist.

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Зеленский сказал, что правительство должно будет поставить этот вопрос перед гражданами, не уточнив, как именно, и добавил, что новый общественный договор не может быть решением одного человека.

Президент «морально» готов к такому переходу, сказано в материале, но будет обсуждать это с украинским народом «только в том случае, если слабость в глазах его западных партнеров станет тенденцией». На вопрос, наступил ли этот момент, Зеленский ответил, что нет.

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В интервью Зеленский также прокомментировал заявления о «медленном» контрнаступлении Сил обороны и подчеркнул, что освобождение территорий должно быть сбалансировано с сохранением как можно большего числа жизней.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Экономика Экономика Украины Владимир Зеленский Война России против Украины

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