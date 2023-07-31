Пятая годовщина нападения на Екатерину Гандзюк: кто наказан за убийство активистки и что говорит об этом ее отец 31 июля, 07:31 Сюжет Екатерина Гандзюк умерла в больнице через три месяца после нападения (Фото:Олена Казанська via Facebook)

31 июля пятая годовщина нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Пять лет назад ее облили серной кислотой, когда она выходила из своего подъезда. Через три месяца после нападения, 4 ноября 2018 года, Гандзюк умерла в больнице в Киеве. NV рассказывает, кто был наказан за убийство активистки и что говорит об этом ее отец.



«Первые в истории Украины приговоры заказчикам и организаторам убийства»

26 июня 2023 года Днепровский районный суд Киева вынес приговор по делу об убийстве Гандзюк бывшему главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и помощнику депутата Херсонского облсовета Алексею Левину.

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Мангера признали виновным в заказе нападения, а Левина — в его организации.

Прокуроры доказали, что в начале июля 2018 года Мангер на почве личной неприязни решил организовать на общественную активистку нападение. К организации преступления он привлек Левина. Обоих приговорили к 10 годам лишения свободы. Также они должны выплатить семье Гандзюк компенсацию в размере 15 миллионов гривен.

Дело в отношении Мангера и Левина суд рассматривал с августа 2020 года.

Отец Екатерины Гандзюк Виктор, комментируя этот приговор, заявил, что имеет неоднозначные чувства.

Он отметил, что радуется окончанию судебного процесса и считает решение суда справедливым.

«Я доволен приговором. Наконец закончился судебный процесс. Благодаря кропотливой работе прокуратуры, благодаря работе суда, который очень справедливо, на мой взгляд, отнесся ко всем фактам, благодаря большому количеству неравнодушных людей в Украине и мире, очевидно, впервые в истории Украины заказчики и организаторы заказного убийства получили свои сроки», — подчеркнул Виктор Гандзюк.

В то же время, он заявил, что не все виновные в смерти его дочери получили приговоры.

«Осталось безнаказанным большое количество людей, если можно считать их людьми, которые участвовали в процессе. Это и оборотни в погонах, холуи, которые помогали этим людям, сотрудники полиции, которые скрывали факты, ряд людей, о которых мы говорили неоднократно, что они в определенной степени причастны к этому преступлению», — заявил отец активистки.

Ранее отец Екатерины Гандзюк рассказывал, что сама она, кроме Мангера, считала заказчиками нападения на данный момент экс-главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева и его экс-заместителя Евгения Рищука. Гордеев выступал по делу в качестве свидетеля, Рищук сейчас является мэром оккупированных Олешек.

Сканадльное начало расследования дела о нападении на Гандзюк

Хотя в день нападения уже было известно, что Екатерина Гандзюк получила ожоги более 30% тела и находится в реанимации в тяжелом состоянии, в полиции Херсона заявили, что ее облили «неизвестным веществом (предварительно кислотой)» и квалифицировали нападение по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — как хулиганство.

СМИ сразу же сообщили, что рядом с местом нападения нашли литровую банку с остатками кислоты, которой облили Гандзюк. Экспертизу вещества, которое использовали во время нападения, провели только на следующий день — 1 августа 2018 года. Тогда же дело переквалифицировали как покушение на убийство с особой жестокостью.

Екатерина Гандзюк за два дня до смерти



Впервые о задержании подозреваемого в покушении на Гандзюк сообщил на тот момент глава МВД Украины Арсен Аваков. Им оказался 40-летний Николай Новиков, которого суд сразу арестовал на два месяца без права внесения залога.

Сам Новиков утверждал, что находился с 27 июля по 1 августа 2018 года на базе отдыха Большевик, и это могут подтвердить свидетели. Кроме того, в Новикове нападавшего не опознали свидетели, а сама Гандзюк говорила, что это не он. Уголовное производство против него закрыли 22 августа 2018 года, тогда же его отпустили без проведения заседания суда.

До нападения Екатерина Гандзюк конфликтовала с херсонскими полицейскими, в частности она обвинила главу Управления защиты экономики полиции Артема Антощука в том, что он требует 3% бюджетных денег Херсона, и заявляла, что около 200 «журналистов» с фейковыми удостоверениями получили в областной полиции разрешения на травматическое и газовое оружие в 2014—2018 годах.

Контролировать выполнение законов херсонскими полицейскими во время расследования нападения на Гандзюк должен был, в частности, прокурор Евгений Красножон, известный тем, что в 2014 году вынес постановление, которым закрыл производство по статье 115 Уголовного кодекса Убийство, открытое в связи с гибелью журналиста Вячеслава Веремия. Из-за этого Юрия Крысина, который участвовал в убийстве, судили за хулиганство и приговорили к условному сроку, что вызвало массовые протесты.

После массовых протестов из-за ненадлежащего расследования нападения на Гандзюк 3 августа 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что поручил передать расследование СБУ. 5 ноября 2018 года, на следующий день после смерти Гандзюк, в СБУ сообщили, что еще не получили всех документов по делу.



С 20 по 23 августа 2018 года суд арестовал пятерых настоящих исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк: координатора нападения Сергея Торбина, Никиту Грабчука, который непосредственно совершил нападение, а также Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова. 4 июня 2019 года они признали себя виновными и пошли на сделку со следствием, не назвав при этом заказчика преступления. Все пятеро исполнителей были бывшими бойцами АТО.

Дело снова переквалифицировали — по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса — умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Мягкие приговоры исполнителям и досрочное освобождение большинства из них

6 июня исполнителям нападения на Екатерину Гандзюк вынесли приговор: координатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин был приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы, а непосредственный нападавший Никита Грабчук — к шести годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по четыре года тюрьмы, Виктор Горбунов — три года.

Виктор Горбунов был условно-досрочно освобожден летом 2021 года.

27 февраля 2022 года прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк подтвердил Громадському, что Сергея Торбина освободили из тюрьмы, поскольку он бывший военный и изъявил желание защищать страну. Сообщалось также, что Торбину разрешили взять в подразделение еще около десяти человек, которых он также выбрал из осужденных.

Грабчук находился за решеткой до 3 марта 2022 года, после чего был освобожден указом президента, поскольку выразил желание участвовать в обороне страны, сообщало издание Zaxid.net.

В апреле 2023 года он заявил в суде, что до нападения не знал Екатерину Гандзюк, а указание нанести ей телесные повреждения, чтобы она потеряла работоспособность, дал ему его бывший командир Торбин, который утверждал, что она якобы имела пророссийские взгляды. По словам Грабчука, он и другие исполнители нападения поверили Торбину, потому что он пользовался у них авторитетом. Грабчук заявил, что из уважения к Торбину совершил бы это нападение даже без денег и что идея вылить на Гандзюк кислоту принадлежала ему. Он утверждал, что считал, что от кислоты не будет сильных травм.

Еще один фигурант дела о нападении на Гандзюк Игорь Павловский получил условный срок за сокрытие преступления в октябре 2020 года. СМИ писали, что это результат сделки Павловского со следствием.

Он дал обличительные показания против главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Сначала Павловский после этого оставался в изоляторе СБУ, поскольку фигурировал еще и в деле о создании организованной преступной группировки в Херсонской области. Однако 3 декабря 2020 года его освободили из-под стражи. По словам адвоката Павловского, срок его пребывания под стражей истек за несколько дней до того, а прокуроры о новой мере пресечения не просили.