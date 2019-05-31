Ехануров политической элите: Уходите, в новом мире вам нет места, потому что вы тупые 31 мая, 17:40 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Радио НВ via YouTube Ехануров отметил, что низкий интеллектуальный уровень властей ведет страну вниз Кадр видео Радио НВ via YouTube

Экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров в интервью Радио НВ назвал представителей украинской политической элиты «тупыми».

Он отметил, что новые цифровые технологии вызвали мировой кризис.

«Люди понимают, что что-то наступает. И люди хотят иметь лидера, который поведет их в это неведомое будущее. Поэтому возник Трамп, поэтому возник Макрон и, я осмелюсь сказать, возник Зеленский», - заявил Ехануров, объяснив, что избиратели Зеленского надеются на то, «что он что-то сделает», хотя никто не знает подробно его программы. По его мнению, главное, что это «что-то» не то же самое, что делали старые политики.

«То, что делали те старые - это известно. Я последние три года говорю о том, что "Уважаемая политическая элита, уходите! Мир изменился. Вы в этом новом мире. Вам там не место, потому что вы тупые просто"», - подчеркнул Ехануров.

Экс-премьер добавил, что низкий интеллектуальный уровень властей ведет страну вниз, связав с этим сравнительно низкие темпы роста валового внутреннего продукта Украины.