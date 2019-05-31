Алексей Бондарев
Невозможная планета и шаровая молния
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Ульяна Супрун
Как бросить курить
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Ехануров политической элите: Уходите, в новом мире вам нет места, потому что вы тупые

31 мая, 17:40
Цей матеріал також доступний українською
Ехануров политической элите: Уходите, в новом мире вам нет места, потому что вы тупые - фото

Кадр видео Радио НВ via YouTube

Ехануров отметил, что низкий интеллектуальный уровень властей ведет страну вниз

Экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров в интервью Радио НВ назвал представителей украинской политической элиты «тупыми».

Он отметил, что новые цифровые технологии вызвали мировой кризис.

«Люди понимают, что что-то наступает. И люди хотят иметь лидера, который поведет их в это неведомое будущее. Поэтому возник Трамп, поэтому возник Макрон и, я осмелюсь сказать, возник Зеленский», - заявил Ехануров, объяснив, что избиратели Зеленского надеются на то, «что он что-то сделает», хотя никто не знает подробно его программы. По его мнению, главное, что это «что-то» не то же самое, что делали старые политики.

«То, что делали те старые - это известно. Я последние три года говорю о том, что "Уважаемая политическая элита, уходите! Мир изменился. Вы в этом новом мире. Вам там не место, потому что вы тупые просто"», - подчеркнул Ехануров.

Читайте также:

Экс-премьер добавил, что низкий интеллектуальный уровень властей ведет страну вниз, связав с этим сравнительно низкие темпы роста валового внутреннего продукта Украины.

Теги:   Радио НВ Цифровые технологии Политическая элита Владимир Зеленский Юрий Ехануров

Спецтема   Эксклюзивы НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 01:26

img
Ливерпуль стал третьим самым титулованным клубом Европы
События

Сегодня, 20:37

img
Матиос созывает совещание из-за видео захвата Румынией Буковины
Футбол

Сегодня, 00:06

img
Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов

ТОП 3

Политика

Вчера, 08:14

img
Коломойский поставил подножку Зеленскому — Ехануров
9427
Политика

Сегодня, 19:22

img
Кернес хочет прямые переговоры с Россией: В первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга
7430
Политика

Вчера, 08:16

img
Коллективный президент. Кто помогает принимать решения Владимиру Зеленскому
6915