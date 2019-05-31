Ехануров: новая Рада продержится год, уже в феврале нардепы могут начать работать против Зеленского 31 мая, 21:57 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Радио НВ via YouTube Ехануров считает, что у Зеленского есть время до февраля, чтобы добиться успехов в борьбе с коррупцией Кадр видео Радио НВ via YouTube

Экс-премьер-министр Юрий Ехануров в эфире Радио НВ заявил, что, по его мнению, Верховная Рада нового созыва продержится максимум год, и спрогнозировал, что в феврале она может начать работать против президента Владимира Зеленского, если он не будет всерьез бороться с коррупцией.



«Я не Кассандра, но я что хочу сказать: эта Верховная Рада, которая придет... ну, если они год продержатся, то это будет для них большое счастье. И будет запись в трудовой книжке, как раньше было, что они были народными депутатами. Дело в том, что обновления существенного еще не произойдет», - заявил Ехануров.



Он отметил, что обновления не произойдет, поскольку в Раду снова придут мажоритарщики, которые будут «богатыми людьми», а по спискам еще пройдет Батькивщина, Оппозиционный блок и, скорее всего, Европейская солидарность.

Ехануров также спрогнозировал политическое будущее президента Владимира Зеленского.

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«Если президент будет выполнять один из лозунгов, которые он тогда выбросил на бордах - Пришла весна, пора сажать - и это будет отвечать на запрос общества, и коррупция действительно получит такой серьезный удар, то он будет работать. А нет - то уже в феврале, когда этот парламент одну сессию отбудет, и 2-4 февраля начнется следующая сессия, то парламент просто будет против него работать, несмотря на то, что там будет довольно много людей, которые сейчас будут ориентироваться на президента», - заявил он.

Президент Владимир Зеленский, выступая с обращением во время инаугурации, заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания. Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой Рейтинг с 16 по 21 мая, 43,8% украинцев, которые пойдут на голосование и определились с выбором, готовы провести в Раду партию Слуга народа. За Оппозиционная платформу - За життя готовы проголосовать 10,5% украинцев, за БПП Солидарность - 8,8%, за Батькивщину - 7,3%, за партию Сила и честь Игоря Смешко - 5,1%.