Ехануров: новая Рада продержится год, уже в феврале нардепы могут начать работать против Зеленского
Экс-премьер-министр Юрий Ехануров в эфире Радио НВ заявил, что, по его мнению, Верховная Рада нового созыва продержится максимум год, и спрогнозировал, что в феврале она может начать работать против президента Владимира Зеленского, если он не будет всерьез бороться с коррупцией.
«Я не Кассандра, но я что хочу сказать: эта Верховная Рада, которая придет... ну, если они год продержатся, то это будет для них большое счастье. И будет запись в трудовой книжке, как раньше было, что они были народными депутатами. Дело в том, что обновления существенного еще не произойдет», - заявил Ехануров.
Он отметил, что обновления не произойдет, поскольку в Раду снова придут мажоритарщики, которые будут «богатыми людьми», а по спискам еще пройдет Батькивщина, Оппозиционный блок и, скорее всего, Европейская солидарность.
Ехануров также спрогнозировал политическое будущее президента Владимира Зеленского.
«Если президент будет выполнять один из лозунгов, которые он тогда выбросил на бордах - Пришла весна, пора сажать - и это будет отвечать на запрос общества, и коррупция действительно получит такой серьезный удар, то он будет работать. А нет - то уже в феврале, когда этот парламент одну сессию отбудет, и 2-4 февраля начнется следующая сессия, то парламент просто будет против него работать, несмотря на то, что там будет довольно много людей, которые сейчас будут ориентироваться на президента», - заявил он.
Президент Владимир Зеленский, выступая с обращением во время инаугурации, заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.
Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания. Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой Рейтинг с 16 по 21 мая, 43,8% украинцев, которые пойдут на голосование и определились с выбором, готовы провести в Раду партию Слуга народа. За Оппозиционная платформу - За життя готовы проголосовать 10,5% украинцев, за БПП Солидарность - 8,8%, за Батькивщину - 7,3%, за партию Сила и честь Игоря Смешко - 5,1%.