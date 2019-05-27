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Его ценность сложно переоценить. Замглавы АП прокомментировал назначение Андрея Богдана

Сегодня, 13:46
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Его ценность сложно переоценить. Замглавы АП прокомментировал назначение Андрея Богдана - фото

Наталия Кравчук / НВ

По словам Костюка, при назначении Андрея Богдана руководствовались тем, что он «знает, как все устроено»

Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью НВ прокомментировал назначение на должность главы АП экс-адвоката Игоря Коломойского Андрея Богдана.

По его словам, ценность Богдана для команды президента Владимира Зеленского «сейчас огромна», так как он знает «как вся система работает изнутри».

«Главное, чем мы руководствовались — это человек, который знает, как все устроено, знает, как устроен аппарат и знает очень много нюансов этой системы. Его ценность сложно переоценить и ту пользу, которую он может принести для общего результата. Не для рейтингов команды или Владимира, мы говорим про результат для страны», — заявил Костюк.

На вопрос, лично ли принимал Зеленский решение о назначении Богдана, замглавы АП ответил, что президент всегда принимает решения лично.

Напомним, Андрей Богдан был назначен главой Администрации президента 21 мая. Андрей Богдан занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе. Замглавы министерства юстиции Сергей Петухов подтвердил это 22 мая. Сам Богдан утверждает, что возглавил АП законно, так как это не государственная должность. А заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана, если Конституционный суд примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона Об очищении власти (т. н. закон о люстрации).

НВ

Теги:   Интервью НВ Закон о люстрации Администрация президента Украины Андрей Богдан Владимир Зеленский

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