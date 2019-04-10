Эфир с президентом. Петр Порошенко дал интервью Радио НВ - видео Сегодня, 18:56 11357 Цей матеріал також доступний українською Сайт президента Украины Петр Порошенко Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко дал развернутое интервью Радио НВ.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.