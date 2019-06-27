Впервые за 29 лет в Верховной Раде не будет Ефима Звягильского 27 июня, 14:35 1663 Цей матеріал також доступний українською golos.com.ua Ефим Звягильский впервые с 1990 года не баллотируется на парламентских выборах golos.com.ua

Народный депутат из фракции Оппозиционный блок, 86-летний мажоритарщик из Донецкой области Ефим Звягильский впервые с 1990 года не баллотируется на парламентских выборах.

Об этом сообщает движение Чесно по итогам анализа кандидатов в списках партий и в мажоритарных округах.



По данным активистов, Звягильского нет в списке кандидатов в округе № 45 (сейчас он охватывает Авдеевку и неоккупированную часть Ясиноватского района Донецкой области), от которого его избирали в парламент на двух предыдущих выборах. Также фамилии нардепа нет среди кандидатов в других округах и избирательных списках партий.

Звягильский является единственным депутатом всех восьми созывов Верховной Рады Украины. Когда его впервые избрали депутатом (тогда еще УССР), он был директором донецкой шахты имени Засядько.

На выборах 1990 и 1994 годов Звягильский баллотировался в Киевском избирательном округе в Донецке.

На выборах 1998 года, после введения смешанной избирательной системы, Звягильский стал депутатом от округа № 43 (Киевский и Куйбышевский районы Донецка) как самовыдвиженец. В 2002 году его снова избрали в парламент в этом округе, но уже от блока За единую Украину! как члена Партии регионов.

В 2006 и 2007 годах Звягильский прошел в Раду по списку Партии регионов. На выборах 2012-го Звягильский снова баллотировался от ПР по мажоритарке — в округе № 45.

На выборы 2014 году Звягильский снова пошел в депутаты, но уже как самовыдвиженец в 45-м округе, часть которого была оккупирована пророссийскими боевиками. В конце концов, выборы там состоялись только на четырех участках, а Звягильский победил, получив рекордно низкое количество голосов — 1454.