Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Андерс Аслунд
Путин признал, что санкции вредят РФ. К чему это приведет?
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Впервые за 29 лет в Верховной Раде не будет Ефима Звягильского

27 июня, 14:35
1663
Цей матеріал також доступний українською

golos.com.ua

Ефим Звягильский впервые с 1990 года не баллотируется на парламентских выборах

Народный депутат из фракции Оппозиционный блок, 86-летний мажоритарщик из Донецкой области Ефим Звягильский впервые с 1990 года не баллотируется на парламентских выборах.

Об этом сообщает движение Чесно по итогам анализа кандидатов в списках партий и в мажоритарных округах.

По данным активистов, Звягильского нет в списке кандидатов в округе № 45 (сейчас он охватывает Авдеевку и неоккупированную часть Ясиноватского района Донецкой области), от которого его избирали в парламент на двух предыдущих выборах. Также фамилии нардепа нет среди кандидатов в других округах и избирательных списках партий.

Звягильский является единственным депутатом всех восьми созывов Верховной Рады Украины. Когда его впервые избрали депутатом (тогда еще УССР), он был директором донецкой шахты имени Засядько.

На выборах 1990 и 1994 годов Звягильский баллотировался в Киевском избирательном округе в Донецке.

На выборах 1998 года, после введения смешанной избирательной системы, Звягильский стал депутатом от округа № 43 (Киевский и Куйбышевский районы Донецка) как самовыдвиженец. В 2002 году его снова избрали в парламент в этом округе, но уже от блока За единую Украину! как члена Партии регионов.

В 2006 и 2007 годах Звягильский прошел в Раду по списку Партии регионов. На выборах 2012-го Звягильский снова баллотировался от ПР по мажоритарке — в округе № 45.

На выборы 2014 году Звягильский снова пошел в депутаты, но уже как самовыдвиженец в 45-м округе, часть которого была оккупирована пророссийскими боевиками. В конце концов, выборы там состоялись только на четырех участках, а Звягильский победил, получив рекордно низкое количество голосов — 1454.

Теги:   Ефим Звягильский Парламентские выборы Досрочные выборы в ВР Верховная Рада

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Экономика

Сегодня, 15:40

img
С 1 июля уменьшается порог стоимости посылок из-за рубежа, которые будут облагаться налогом
Геополитика

Сегодня, 11:28

img
Будем работать в Нормандском формате. Путин — о переговорах по Украине с Меркель и Трампом на G20
Геополитика

Сегодня, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии

ТОП 3

Политика

Сегодня, 09:22

img
Как вам Зеленский? Известные украинцы оценили первый месяц работы президента
12264
Политика

27 июня, 16:34

img
Зеленский обратился к Путину по поводу захваченных украинских моряков
11561
Политика

27 июня, 18:10

img
Имели полномочия. Климкин ответил Зеленскому на обвинения по освобождению пленных моряков
8963

Новости Одессы

img
На Ланжероне проходит фестиваль каякинга и сапбординга - с йогой на досках и "сухой" греблей (фоторепортаж)
img
На месте рекордного лесоповала в районе 13-й Фонтана началось строительство высоток (фото)
img
На Балковской в лотомаркет швырнули дымовую шашку (фото)