Рада поддержала в первом чтении возобновление е-декларирования

27 июля, 16:26
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Законопроект № 9534 поддержали 299 депутатов (Фото:Ярослав Железняк/Telegram)

Законопроект № 9534 поддержали 299 депутатов (Фото:Ярослав Железняк/Telegram)

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возобновлении электронного декларирования.

Об этом сообщил депутат от партии Голос Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроект № 9534 поддержали 299 депутатов.

Железняк сообщил, согласно законопроекту, декларации должны быть поданы не только за этот год, но и за все предыдущие.

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Законопроект предусматривает, что декларации будут в открытом доступе в Едином государственном реестре деклараций до прекращения или отмены военного положения. Но без:

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  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или номера паспорта гражданина Украины;
  • места жительства;
  • даты рождения;
  • местонахождения объектов, которые указаны в декларации;
  • номера счета в банковском или другом финучреждении;
  • данных о населенных пунктах, где расположены указанные в декларации объекты или место фактического проживания/зарегистрированное место жительства;
  • ФИО всех других лиц указанных в декларации (кроме субъекта декларирования).

Те субъекты декларирования, которые выполняют задачи в интересах национальной безопасности или находятся на территориях, пострадавших от агрессии РФ, подают декларацию в течение 90 дней со дня:

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  • даты завершения боевых действий;
  • завершение временной оккупации для временно оккупированных территорий, на которых лицо находится;
  • возвращения в пункт постоянной дислокации или места постоянной работы (кроме ротации);
  • прекращение или отмена военного положения.

Железняк уточнил, что субъектами декларирования в этом случае являются особы, которые:

  • для осуществления служебных полномочий находятся на территориях, на которых ведутся активные боевые действия;
  • находятся на временно оккупированных территориях;
  • из числа военнослужащих ВСУ и других военных формирований, принимают непосредственное участие в боевых действиях;
  • из числа сотрудников органов, уполномоченных на осуществление разведывательной и/или контрразведывательной деятельности, непосредственно участвуют в проведении разведывательных мероприятий;
  • направлены в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

После начала полномасштабного вторжения России украинский парламент сделал необязательным для чиновников представление имущественных деклараций и их проверку НАПК. В то же время в Меморандуме с МВФ Киев обязался восстановить е-декларирование до 1 августа 2023 года.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Верховная Рада Электронное декларирование Е-декларирование

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