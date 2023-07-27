Рада поддержала в первом чтении возобновление е-декларирования 27 июля, 16:26 Законопроект № 9534 поддержали 299 депутатов (Фото:Ярослав Железняк/Telegram)

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возобновлении электронного декларирования.

Об этом сообщил депутат от партии Голос Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроект № 9534 поддержали 299 депутатов.

Железняк сообщил, согласно законопроекту, декларации должны быть поданы не только за этот год, но и за все предыдущие.

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Законопроект предусматривает, что декларации будут в открытом доступе в Едином государственном реестре деклараций до прекращения или отмены военного положения. Но без:

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или номера паспорта гражданина Украины;

места жительства;

даты рождения;

местонахождения объектов, которые указаны в декларации;

номера счета в банковском или другом финучреждении;

данных о населенных пунктах, где расположены указанные в декларации объекты или место фактического проживания/зарегистрированное место жительства;

ФИО всех других лиц указанных в декларации ( кроме субъекта декларирования).

Те субъекты декларирования, которые выполняют задачи в интересах национальной безопасности или находятся на территориях, пострадавших от агрессии РФ, подают декларацию в течение 90 дней со дня:

даты завершения боевых действий;

завершение временной оккупации для временно оккупированных территорий, на которых лицо находится;

возвращения в пункт постоянной дислокации или места постоянной работы ( кроме ротации);

кроме ротации); прекращение или отмена военного положения.

Железняк уточнил, что субъектами декларирования в этом случае являются особы, которые:

для осуществления служебных полномочий находятся на территориях, на которых ведутся активные боевые действия;

находятся на временно оккупированных территориях;

из числа военнослужащих ВСУ и других военных формирований, принимают непосредственное участие в боевых действиях;

из числа сотрудников органов, уполномоченных на осуществление разведывательной и/или контрразведывательной деятельности, непосредственно участвуют в проведении разведывательных мероприятий;

направлены в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

После начала полномасштабного вторжения России украинский парламент сделал необязательным для чиновников представление имущественных деклараций и их проверку НАПК. В то же время в Меморандуме с МВФ Киев обязался восстановить е-декларирование до 1 августа 2023 года.