Рада поддержала в первом чтении возобновление е-декларирования
Законопроект № 9534 поддержали 299 депутатов (Фото:Ярослав Железняк/Telegram)
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возобновлении электронного декларирования.
Об этом сообщил депутат от партии Голос Ярослав Железняк в Telegram.
Законопроект № 9534 поддержали 299 депутатов.
Железняк сообщил, согласно законопроекту, декларации должны быть поданы не только за этот год, но и за все предыдущие.
Законопроект предусматривает, что декларации будут в открытом доступе в Едином государственном реестре деклараций до прекращения или отмены военного положения. Но без:
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или номера паспорта гражданина Украины;
- места жительства;
- даты рождения;
- местонахождения объектов, которые указаны в декларации;
- номера счета в банковском или другом финучреждении;
- данных о населенных пунктах, где расположены указанные в декларации объекты или место фактического проживания/зарегистрированное место жительства;
- ФИО всех других лиц указанных в декларации (кроме субъекта декларирования).
Те субъекты декларирования, которые выполняют задачи в интересах национальной безопасности или находятся на территориях, пострадавших от агрессии РФ, подают декларацию в течение 90 дней со дня:
- даты завершения боевых действий;
- завершение временной оккупации для временно оккупированных территорий, на которых лицо находится;
- возвращения в пункт постоянной дислокации или места постоянной работы (кроме ротации);
- прекращение или отмена военного положения.
Железняк уточнил, что субъектами декларирования в этом случае являются особы, которые:
- для осуществления служебных полномочий находятся на территориях, на которых ведутся активные боевые действия;
- находятся на временно оккупированных территориях;
- из числа военнослужащих ВСУ и других военных формирований, принимают непосредственное участие в боевых действиях;
- из числа сотрудников органов, уполномоченных на осуществление разведывательной и/или контрразведывательной деятельности, непосредственно участвуют в проведении разведывательных мероприятий;
- направлены в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.
После начала полномасштабного вторжения России украинский парламент сделал необязательным для чиновников представление имущественных деклараций и их проверку НАПК. В то же время в Меморандуме с МВФ Киев обязался восстановить е-декларирование до 1 августа 2023 года.