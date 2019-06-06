Е-декларирование для активистов признали неконституционным — СМИ Сегодня, 17:03 Цей матеріал також доступний українською CCofUkraine/Twitter CCofUkraine/Twitter

Конституционный суд Украины признал неконституционным введение электронного декларирования для антикоррупционных активистов, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в суде.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 6 июня.

Конституционный суд установил, что включение общественных активистов, которые осуществляют антикоррупционные расследования, в список лиц, которые обязаны подавать е-декларации, признано таким, что не соответствует Основному закону.

Напомним, что в 2017 году Верховная Рада приняла изменения в закон О предотвращении коррупции. Эта инициатива расширила круг лиц, уполномоченных выполнять функции государства и которые должны подавать электронную декларацию. К субъектам декларирования также отнесли физических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением и противодействием коррупции.

Международные партнеры неоднократно подчеркивали неприемлемость этой нормы. Однако несмотря на это, в Верховной Раде не нашлось достаточного количества голосов для изменения закона.