«Нужно скорее победить Путина»: Сорос заявил, что война в Украине может привести к Третьей мировой 25 мая, 09:55 Цей матеріал також доступний українською Джордж Сорос заявил, что, слабея, Владимир Путин становится все более непредсказуемым (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Американский финансист Джордж Сорос считает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину может спровоцировать начало Третьей мировой войны.

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Об этом он сказал в среду, 25 мая, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Вторжение может быть началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть», — заявил Сорос.

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По его словам, глава Кремля уже осознал, что его вторжение было ошибкой, и сейчас готовится к переговорам, однако перемирие между Украиной и РФ вряд ли возможно, поскольку его обещаниям верить нельзя.

«Чем слабее становится Путин, тем более непредсказуемым он становится», — пояснил миллиардер.

При этом Сорос добавил, что, несмотря на сложную ситуацию, «у Украины определенно есть шансы на победу».

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