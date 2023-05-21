«Говорили об этом с Зеленским». Байден прокомментировал перспективы предстоящего контрнаступления ВСУ 21 мая, 14:21 Джо Байден отказался обсуждать детали украинской операции (Фото:Susan Walsh/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции наполях саммита G7 в Японии рассказал о своих ожиданиях по поводу предстоящего контрнаступления ВСУ.

В то же время он не стал делать каких-либо прогнозов по поводу возможных сроков.

Кроме того, глава Белого дома также воздержался и от оценки сил и средств, которыми на сегодняшний день обладает украинская армия.

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«Я не могу вам сказать четко, когда это будет. Вы думаете, я буду вам рассказывать о планах по поводу наступления?.. Если я отвечу, то успеха не будет. Но факт в том, что мы в частном порядке с глазу на глаз говорили с Зеленским… Давайте я так скажу. Мы и наши союзники по НАТО знаем, сколько они обучили бригад, какое состояние этих бригад. И у нас есть ожидания касательно вероятности их успеха… Я знаю, но я вам не скажу, поскольку это будет неразумно с моей стороны. Хочу сказать, что надежды и ожидания такие, что они (Силы обороны — ред.) достигнут успеха, и Россия четко поймет, что у нее будут потери», — заявил Байден.

В качестве примера он привел Бахмут, где в результате продуманной стратегии Генштаба ВСУ и стойкости украинских защитников российская армия понесла просто колоссальные потери.

«Правда в том, что более 100 тысяч россияне потеряли в Бахмуте… Это компенсировать очень трудно. Это опустошенный город, там мало что осталось», — отметил американский лидер.