На $800 млн: Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи для Украины — CNN 21 апреля, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Что именно войдет во второй пакет помощи от США, пока неизвестно (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден в четверг, 21 апреля, выступит с обращением, в котором объявит о новомпакете помощи для Украины в сфере безопасности, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

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Согласно данным телеканала, речь идет о военных поставках на $800 млн.

«Байден планирует проинформировать американцев об усилиях США по поддержке народа Украины и обнародовать новый пакет помощи, который был доработан за последние дни… Администрация Байдена работает над тем, чтобы как можно быстрее передать военную помощь Украине, поскольку считает, что война находится в критической стадии», — говорится в материале.

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Помощь США из предыдущего пакета, который также оценивается в $800 млн, начала поступать в Украину в начале апреля и включал в себя высокоэффективные системы вооружения, в частности, артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры и другое оружие для отражения наступления РФ на Донбассе.

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