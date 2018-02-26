Россия превратила оккупированній Крым в военную базу и разместила там ядерное оружие - Джемилев

Россия разместила в оккупированном Крыму шесть ядерных боеголовок, заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Он добавил, что получил информацию из двух источников, не связанных между собой.

Об этом сообщает УНИАН.

Джемилев выразил удивление по поводу того, что ни НАТО, ни украинская разведка официально не подтверждает информацию о размещении ядерного оружия на аннексированном полуострове.

"Получается, что разведка крымских татар сильнее всех, что ли? Мы еженедельно получаем обзор по Крыму: какая у них техника пришла, какие у них там передвижения. Неделю назад я получил подтверждение того, что и по уровню радиации, в тех местах, где, вероятно, они (ядерные боезаряды - ред.) есть", - рассказал он.

При этом он добавил, что такие действия среди прочего вредят и экологии региона. Также Джемилев считает, что Россия превратила Крым в военную базу.

"Крым действительно превратился в (военную - ред..) базу. Для нас самое больное, что при этом нарушается экология. Этот военно-стратегический объект Таврида, они там все зеленые насаждения вырубают, если находят какие-то достопримечательности культуры, вывозят. Все они там перерыли, перелопатили ", - сказал он.

Это уже второй раз лидер крымских татар официально заявляет о ядерном оружии в Крыму.

Об этом также заявлял спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

В то же время к четвертой годовщине аннексии Министерство обороны Украины 26 февраля заявило, что РФ создала мощную военную группировку, которая позволяет контролировать зону Черного моря и проектировать нестабильности на его восточную часть.