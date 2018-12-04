Джемилев: Накануне увольнения Бабин представил доклад о коррупции и сепаратизме в Херсонской области

Джемилев сообщил, что сейчас будет решаться вопрос о кандидатуре нового постоянного представителя президента в АРК

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев прокомментировал увольнение постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Бориса Бабина.

По его словам, 3-4 месяца назад у них с Порошенко состоялся разговор относительно работы Бабина, сообщает телеканал ATR.

"Он (Порошенко - ред.) выражал свое недовольство и спрашивал моего мнения. Я тогда сказал, что Бабин - не наша кандидатура. Что он сам его назначил", - отметил Джемилев.

Он также добавил, что не знает, кому Бабин "мог создать неудобства".

"Может, на ситуацию повлияла поездка парламентской следственной комиссии в Херсонскую область. Там Борис Бабин представил резонансный доклад про коррупцию и разжигание сепаратизма в регионе. Но глава администрации представил совсем другую - радужную картину президенту", - заявил Джемилев.

Он рассказал, что сейчас будет решаться вопрос о новой кандидатуре на пост постоянного представителя президента в АРК, но кандидатур у крымскотатарского народа пока нет.

Напомним, 3 декабря Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя главы государства в АР Крым.