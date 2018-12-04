Джемилев: Накануне увольнения Бабин представил доклад о коррупции и сепаратизме в Херсонской области

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев прокомментировал увольнение постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Бориса Бабина.
По его словам, 3-4 месяца назад у них с Порошенко состоялся разговор относительно работы Бабина, сообщает телеканал ATR.
"Он (Порошенко - ред.) выражал свое недовольство и спрашивал моего мнения. Я тогда сказал, что Бабин - не наша кандидатура. Что он сам его назначил", - отметил Джемилев.
Он также добавил, что не знает, кому Бабин "мог создать неудобства".
"Может, на ситуацию повлияла поездка парламентской следственной комиссии в Херсонскую область. Там Борис Бабин представил резонансный доклад про коррупцию и разжигание сепаратизма в регионе. Но глава администрации представил совсем другую - радужную картину президенту", - заявил Джемилев.
Он рассказал, что сейчас будет решаться вопрос о новой кандидатуре на пост постоянного представителя президента в АРК, но кандидатур у крымскотатарского народа пока нет.
Напомним, 3 декабря Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя главы государства в АР Крым.
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