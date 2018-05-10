Джемилев: Есть только два варианта возвращения Крыма Украине

Лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев считает, что есть только два возможных варианта, при которых Крым вновь станет украинским.

В интервью Апострофу он заявил, что Крым вновь станет частью Украины при двух условиях: свержения Путина или распада России.

"Я не думаю, что то, о чем мы говорим... растянется надолго. Сейчас динамичное время, и санкции достаточно эффективны. Их вполне достаточно для того, чтобы это было быстрее. Но они делают свое дело и в итоге приведут к таким результатам", - сказал он.

Джемилев вспомнил слова спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера о том, что освобождение аннексированного Крыму может произойти по такому же сценарию, по которому в свое время балтийские страны вышли из состава СССР.

"Волкер, видимо, имел в виду распад СССР и освобождение балтийских стран. Мы тоже об этом говорим - это один из вариантов", - подчеркнул нардеп.

Крым был оккупирован Россией в начале 2014 года после военного вторжения и проведения непризнанного мировыми сообществом референдума.