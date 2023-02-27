Министр финансов США прибыла в Киев и встретилась с Зеленским и Шмыгалем 27 февраля, 19:03 Владимир Зеленский и Джанет Йеллен в Киеве 27 февраля 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский встретился с министром финансов США Джанет Йеллен, которая прибыла в Киев в понедельник, 27 февраля.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский поблагодарил США за поддержку и отметил решение выделить Украине 9,9 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в 2023 году.



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Президент Украины также обсудил с Йеллен сотрудничество Украины с МВФ и восстановление украинской инфраструктуры, разрушенной российскими оккупантами. Зеленский подчеркнул, что нужно создать механизмы, которые позволят направить арестованные российские активы на восстановление Украины, и продолжать ужесточение антироссийских санкций.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram написал, что обсудил с Йеллен финансовую поддержку Украины, санкционное давление на Россию, страховку военных рисков и конфискацию замороженных активов.



«Наши американские партнеры обязались до сентября предоставить Украине более 10 млрд долларов бюджетной поддержки. Кроме того, США выделили 1,5 млрд долларов на быстрое восстановление, и еще 1,1 млрд долларов — на энергетический сектор Украины и Молдовы», — напомнил он.

Джанет Йеллен написала в Twitter, что прибыла в Киев «подтвердить непоколебимую поддержку Украине, обсудить, как мы можем продолжить нашу поддержку, и отдать должное мужеству украинского народа» через год после начала полномасштабной российской агрессии.

