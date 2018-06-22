DW: У семьи Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса за рубежом

У семьи Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса за рубежом

Семья новоназначенного аудитора НАБУ Павла Жебривского имеет проблемы с прозрачностью бизнеса в Германии, сообщает DW.

Как выяснили журналисты, в городке Бад-Хомбург, что под Франкцуртом-на-Майне, действует фирма Vital Pharma GmbH, которая входит в фармацевтическую империю Жебривских.

Эта фирма уже около 10 лет торгует на немецком рынке сырьем для производства медицинских препаратов, которые импортируются, в частности, из стран Азии и Южной Америки.

Исполнительной директором Vital Pharma GmbH является дочь Павла Жебривского Анна.

Согласно немецким законом о борьбе с отмыванием денег, до 1 октября прошлого года директор должна была внести имена бенефициарных владельцев компании в Реестр прозрачности.

Как свидетельствует выписка из реестра, полученная DW, дочь Жебривского этого не сделала. За это компании грозит штраф до 100 тысяч евро.

Из документов немецкого реестра можно узнать, что компания принадлежит холдингу из Нидерландов - Farmak Group NV Конечная бенефициарная владелица - Филя Жебривская, сестра экс-руководителя Донецкой и нынешнего аудитора НАБУ, а нидерландский холдинг принадлежит холдингу из Люксембурга Farmak Holdings S.à rl Нидерланды и Люксембург известны как страны, которые предлагают владельцам международных холдингов и концернов привлекательные модели минимизации налогов.

Однако документы реестра компаний Люксембурга ведут на Кипр.

Окончательную картину структуры собственности группы Фармак можно получить, ознакомившись с документами компании FI&P. ​​Holdings Limited.

Контрольный пакет акций компании принадлежит Филе Жебривской. Второй по величине пакет акций - около 10% - принадлежит Павлу Жебривскому.

Согласно декларациям Жебривского, он получает от этой компании около полутора миллионов гривен дивидендов в год.

Иностранными компаниями группы Фармак руководит не только дочь Жебривского, но и его 24-летний сын.

Ян Жебривский, как свидетельствуют документы австрийского реестра компаний, является доверенным лицом с правом подписи в компании Farmak International Holding GmbH. Это - дочерняя компания нидерландской Farmak Group NV

Годовой оборот австрийской компании - от 7 до 10 млн евро в год. Количество сотрудников, согласно данным реестра: 0.

Павлу Жебривскому также принадлежит ЧП Ян, которое торгует и медикаментами. В апреле прошлого года руководителем этой компании стал Любомир Шведюк. Вероятно, речь идет о зяте чиновника: как свидетельствует запись в немецком реестре компаний, в феврале этого года Анна Жебривская стала Анной Шведюк.

DW не удалось получить от дочери Павла Жебривского объяснения, почему она не внесла данные о конечных бенефициарах возглавляемой ею немецкой компании в Реестр прозрачности. В офисе Vital Pharma GmbH сообщили, что она в командировке.

19 июня президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского аудитором НАБУ.

Жебривский заявил, что будет осуществлять оценку деятельности ведомства "беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстов".

После этого Центр противодействия коррупции (ЦПК) заявил, что Жебривского назначили с нарушением закона.

Активисты аргументировали свое заявление тем, в Жебривского нет опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон о Национальном антикоррупционном бюро.

Юрист ЦПК Елена Щербань заявила, что назначение аудитора НАБУ с нарушением закона может быть обжаловано в суде.

Совет общественного контроля НАБУ также выразил обеспокоенность назначения Жебривского на должность аудитора, отметив, что это не в полной мере соответствует закону.

Директор НАБУ Артем Сытник также отметил, что назначение Жебривского не отвечает критериям положений закона о НАБУ.

Сам Жебривский завил, что его опыт работы соответствует требованиям к должности аудитора НАБУ.