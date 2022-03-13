Шубохранилище, тарелки по 11 тысяч и склад картин. Журналисты опубликовали фото дворца Медведчука изнутри 13 марта, 04:24 Цей матеріал також доступний українською Дворец Виктора Медведчука возле Пущи-Водицы (Фото:slidstvo.info)

Журналисты Слідства.Інфо попали на территорию дворца народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и показали, как он выглядит после ремонта.

По данным Слідства.Інфо, пока кум российского диктатора Владимира Путина находился под домашним арестом, его дворец возле Пущи-Водицы реконструировали. Несколько дней назад на территорию дворца пришли активисты и временно взяли его под контроль, чтобы мародеры не украли вещи и драгоценности. Активисты ждут, пока правоохранители опишут и арестуют имущество.



Журналисты сообщают, что сейчас внутри дворца только голые стены и деревянные балки, на полу разложен гипсовый орнамент будущего потолка. На его территории (площадью более 2 тысяч кв.м) должно было быть более сотни отдельных помещений: залы, кухни, спальни и гостиные, а также бассейн, стены которого уже обложили мраморной плиткой.

Фото: Слідство.Інфо

На территории дворца есть еще несколько построек: домик в японском стиле возле озера, с другой стороны — еще один домик, похожий на охотничий.

Слідство.Інфо пишет, что во время реконструкции многие ценные вещи и предметы роскоши Медведчуки перенесли в хозяйственные помещения в картонных коробках. Теперь комнаты уставлены картинами, иконами, гобеленами и статуэтками, между ними — игральный автомат Admiral XXXL. В другой комнате тоже хранятся картины, в том числе портрет супруги Медведчука Оксаны Марченко в золотой раме.

Фото: Слідство.Інфо

Фото: Слідство.Інфо

Фото: Слідство.Інфо

Рядом находится гардероб с вечерними платьями, а на подоконнике комнаты — стационарный телефон, кнопки на котором подписаны «релакс-зона», «джакузи», «бассейн», «белая комната», «спортзал», «каминный зал» и так далее.

Фото: Слідство.Інфо

В отдельной комнате-«шубохранилище» висят меховые изделия Марченко и стоят головы манекенов в меховых шапках.

Фото: Слідство.Інфо

Фото: Слідство.Інфо

Сбоку в коридоре журналисты Слідство.Інфо заметили коробки с логотипом Hermes Paris — в них хранятся роскошные тарелки и сервизы стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч евро за одну. Так, одна из тарелок с изображением леопарда стоит 345 евро (11 тыс. грн).

Фото: Слідство.Інфо

В подвале дворца хранятся чемоданы Louis Vuitton и другие ценные вещи. Журналисты предположили, что увиденный ими чемодан в черном мусорном пакете — модель Louis Vuitton Alzer-80 стоимостью около 400 тыс. грн.



Фото: Слідство.Інфо

Рядом с хрустальной люстрой стоит пулемет Максим, который, судя по надписи, Медведчуку подарили охранники и водители на 50-летие в 2004 году.



Фото: Слідство.Інфо

Фото: Слідство.Інфо

27 февраля стало известно, что Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. По словам адвокатов, сейчас он находится в «безопасном месте». Источники Слідства.Інфо заявили, что нардеп не покидал Украину. Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину уехала в Беларусь, а накануне войны записывала видео из Москвы.

Медведчук находился под домашним арестом по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.

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