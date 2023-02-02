Картины Айвазовского и портреты Марченко. Из «дворца» Медведчука изъяли 316 предметов искусства, их могут конфисковать 2 февраля, 17:46 Картина Ивана Айвазовского из коллекции Медведчука (Фото:slidstvo.info)

Имущество подозреваемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука арестовали и могут конфисковать в пользу государства. Как сообщает Слідство.Інфо, осенью 2022 года правоохранители изъяли коллекцию Медведчука из 316 предметов искусства.

Коллекция хранилась в доме Медведчука и его жены Оксаны Марченко в Пуще-Водице. Журналисты получили полный список изъятого — в основном это картины, есть также сувениры и предметы интерьера.



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Слідство.Інфо отмечает, что в коллекции есть как портреты Медведчука и Марченко, так и «действительно ценные вещи» — в частности, три работы Ивана Айвазовского. По мнению двух искусствоведов, с которыми общались журналисты, одна из картин (при условии, что это оригинал) может стоить от 80 до 200 тысяч долларов, две другие — от 5 тысяч до 3 миллионов долларов.

Портрет Виктора Медведчука / Фото: Слідство.Інфо

Портрет Оксаны Марченко / Фото: Слідство.Інфо

Портрет Оксаны Марченко / Фото: Слідство.Інфо

Портрет Оксаны Марченко / Фото: Слідство.Інфо

Фото: Слідство.Інфо

Искусствоведка Галина Скляренко отметила, что в коллекции есть другие художники «музейного уровня», такие как Владимир Орловский, Сергей Васильковский, Константин Коровин и Гавриил Глюк. По данным Слідства.Інфо, стоимость тех картин, которые им удалось идентифицировать вместе с экспертами, может достигать 700 тысяч долларов.

Картина Ивана Айвазовского / Фото: Слідство.Інфо

Картина Константина Крижицкого / Фото: Слідство.Інфо

Картина Владимира Орловского / Фото: Слідство.Інфо

В декларации за 2020 год Медведчук упоминал 110 картин российских художников, 80 картин украинской живописи конца XIX — первой половины XX века, 201 картину закарпатских художников, 115 картин современной живописи и 24 картины европейской живописи. Журналисты предположили, что кум российского диктатора задекларировал больше картин, чем сейчас в списке изъятых, и мог вывезти часть из них.

В СБУ сообщили журналистам, что имущество Медведчука сейчас арестовано и может быть конфисковано в пользу государства. Все предметы искусства из его коллекции отправили в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

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В ночь 22 сентября 2022 года стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.



В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Виктора Медведчука. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, того привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».



Сотрудники СБУ задержали Медведчука 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Тогдашний глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора. 14 сентября суд продлил срок содержания Медведчука под стражей на 60 дней.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и Украина получила от него все необходимое для установления правды. В СБУ уточнили, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в законодательстве и согласию Медведчука.



10 января Владимир Зеленский подтвердил, что нардепы Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач лишены украинского гражданства. 13 января Верховная Рада лишила их депутатских мандатов.