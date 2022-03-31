Шкуры, золото и «частный» водопад: журналисты Слідства.Інфо показали изнутри дворец Медведчука на Закарпатье 31 марта, 20:19 Цей матеріал також доступний українською Резиденция Виктора Медведчука в Закарпатской области (Фото:Слідство.Інфо)

Журналисты Слідства.Інфо побывали в резиденции народного депутата от ОПЗЖ, кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука в селе Ждениево на Закарпатье.

Как сообщает Слідство.Інфо, территория дворца «настолько большая, что ее тяжело обойти за один день» (больше 120 гектаров, огороженных забором) — там есть несколько домов, пруды и даже горная река.



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Фото: Слідство.Інфо

Главный дом — деревянный дворец на несколько этажей с лифтом. На первом стоит красный советский автомат Газированная вода, в гостиной — картины, большие люстры, золотые элементы декора и камин из зеленого мрамора, темного дерева и позолоты. На камине — надпись на латыни «Судьба помогает храбрым». На оленьих рогах в гостиной до сих пор висят новогодние шары и гирлянды, мебель накрыта скатертями и чехлами.

Фото: Слідство.Інфо

Фото: Слідство.Інфо

Фото: Слідство.Інфо

Фото: Слідство.Інфо

Фото: Слідство.Інфо

Журналисты также заметили настольные часы от испанского бренда Soher, сделанные на заказ. Цена на такие модели стартует от 300 тысяч гривен.

Фото: Слідство.Інфо

Во дворце также есть бассейн и джакузи, откуда открывается вид на лес и горы. Там же расположены спортзал с тренажерами и беговыми дорожками, массажный кабинет, спа-зона и сауна. Слідство.Інфо также отмечает, что почти каждый диван, стол или кресло стоит на лисьей шкуре.



Фото: Слідство.Інфо

Фото: Слідство.Інфо

На территории резиденции есть «гостевой дом», к которому можно пройти через небольшой «частный» водопад, сообщают журналисты. Там расположено несколько обеденных залов, зон отдыха и спальных комнат, отделанных мрамором. На стенах висят шкуры бурых медведей, оленьи рога и картина из янтаря.

Фото: Слідство.Інфо

Фото: Слідство.Інфо

Фото: Слідство.Інфо

27 февраля стало известно, что кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам адвокатов, сейчас он находится в «безопасном месте». Источники Слідства.Інфо заявили, что политик не покидал Украину.

Жена нардепа Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне войны записывала видео из Москвы.

18 марта суд во Львове заочно арестовал Медведчука. В ГБР попросили украинцев, которые находятся на территории страны и за границей, сообщить, где находится политик, если у них есть такая информация: на электронную почту inform.dbr@gmail.com или по телефону +38 (044) 356 40 00 (добавочный 21 10).

20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность политических партий, у которых есть связи с РФ. В их числе была и ОПЗЖ. В партии отрицают, что приостановили деятельность.

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