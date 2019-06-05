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Движение Гусовского и Нефьодова не нашло партнеров для участия в выборах и распалось

Вчера, 11:40
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Движение Гусовского и Нефьодова не нашло партнеров для участия в выборах и распалось - фото

Сергей Гусовский/Facebook

Движение Люди важливi приостанавливает свою деятельность

Координационный совет либерального движения Люди важливi принял решение приостановить деятельность движения.

Как сообщил у себя в Facebook член движения Сергей Гусовский, его участникам предложили баллотироваться в Верховную Раду с близкими по духу политическими силами.

«В апреле на III форуме наше движение решило формировать политическую силу. Впоследствии мы отложили учредительное собрание будущей партии, чтобы облегчить объединительные процессы политических сил с общей идеологией. Результатом многочисленных переговоров и консультаций стало понимание того, что движение Люди важливi не может стать частью той или иной политсилы. Соответственно, координационный совет предложил участникам движения баллотироваться в парламент с теми силами, чьи мысли и видение будущего Украины они разделяют», — отметил Гусовский.

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Также он сообщил, что движение Люди важливi приостанавливает свою деятельность.

Сам Гусовский не будет баллотироваться в Верховную Раду и останется депутатом Киевсовета.

Он намерен заняться построением политической силы на праволиберальной идеологии с прицелом на местные выборы 2020 года и следующие выборы в Верховную Раду, которые должны состояться в 2024 году.

Напомним, 13 апреля Сергей Гусовский заявлял, что движение Люди важливi будет принимать участие в выборах в Верховную Раду.

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Теги:   Максим Нефьодов Сергей Гусовский

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