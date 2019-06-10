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Движение Честно составило рейтинг добропорядочности нардепов

Сегодня, 16:53
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Движение Честно составило рейтинг добропорядочности нардепов - фото

verkhovna_rada / Twitter

Движение Честно назвало наиболее и наименее добропорядочных депутатов Верховной Рады восьмого созыва.

Для оценки добропорядочности народных депутатов были взяты пять негативных критериев (кнопкодавство, прогул, поддержка антидемократических инициатив, гречкосийство и фигурирование в антикоррупционных расследованиях) и один положительный аспект (голосование за политические реформы).

Самые высокие баллы, которые указывают на меньшую добродетельность, получили Максим Ефимов, Александр Третьяков, Олег Недава (БПП Солидарность), Ярослав Москаленко, Анатолий Гиршфельд, Олесь Довгий (Воля народа), Антон Яценко Антон Киссе, Владимир Зубик (Видродження) и Александр Нечаев (Оппозиционный блок).

Согласно оценке Честно, наиболее добродетельными депутатами стали: Сергей Соболев, Алена Шкрум, Алексей Рябчин (Батькивщина), Наталья Новак, Оксана Юринец (БПП Солидарность), Лев Пидлисецкий, Александр Данченко, Любомир Зубач, Олег Лаврик, Александр Опанасенко, Татьяна Острикова, Ирина Подоляк, Анна Романова, Роман Семенуха, Руслан Сидорович, Алексей Скрипник, Егор Соболев (Самопомич), Остап Еднак, Наталья Веселова, Светлана Залищук, Павел Кишкар, Сергей Лещенко, Виктория Пташник, Оксана Сыроид и Виктор Чумак (внефракционные).

Теги:   Верховная Рада

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