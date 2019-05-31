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Две квартиры и бизнес. Вакарчук рассказал о своем состоянии

31 мая, 08:32
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Две квартиры и бизнес. Вакарчук рассказал о своем состоянии - фото

Gleb Garanich/Reuters

В прошлом году Вакарчук заработал 5 млн гривен

У украинского музыканта и лидера партии Голос Святослава Вакарчука есть две квартиры в Киеве, машина и около 12 млн гривен на личных счетах в банках.

«У меня есть одна машина Range rover, ей примерно пять лет. Есть банковские счета (на них около 12 млн грн). Но у меня нет никаких офшорных компаний. Я никак не связан в бизнесе с олигархами», — рассказал он в интервью Ліга.net.

По словам музыканта, он живет в многоквартирном доме, а в быту — достаточно скромен.

«У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. У меня нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал», — подчеркнул Вакарчук.

Он также является единоличным владельцем компании Суперсимметрия, которая предоставляет услуги бронирования билетов. В интервью Вакарчук подчеркнул, что это единственный вид деятельности компании.

«Его (бизнес — ред.) нельзя рассматривать в отрыве от концертной деятельности Океана Эльзы. Они взаимно дополняют друг друга — этот бизнес помогает Океану Эльзы более эффективно зарабатывать деньги, имея своего концертного оператора. Сервисный бизнес также зарабатывает на других мероприятиях, но незначительно», — уточнил музыкант.

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Вакарчук также ответил на вопрос о своих заработках.

«Каждый год суммы разные — за три года я получил 20 млн грн дивидендов. За 2018 год — 5 млн грн», — резюмировал он.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

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По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «ничто не может повлиять».

Также Вакарчук представил свою команду.

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Теги:   Досрочные выборы в ВР Голос Заработки Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

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