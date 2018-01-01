Два политика и шоумен. Опрос КМИС назвал лидеров президентских выборов -2019 Сегодня, 11:55 51 Цей матеріал також доступний українською Тимошенко лидирует в президентском рейтинге

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, украинский шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко являются лидерами президентской гонки, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Если бы выборы президента Украины проходили в ноябре, то за Тимошенко проголосовали бы 11,9% украинцев (21,2% среди тех, кто определился со своим выбором), за Зеленского - 8,2% (14,6%), за Порошенко - 6,5% (11,6%).

За Юрия Бойко готовы проголосовать 6,2% (11%) опрошенных, за Олега Ляшко - 4,9% (8,7%), за Анатолия Гриценко – 4,6% (8,2%).

2,1% (3,8%) готовы отдать свой голос музыканту и общественному деятелю Святославу Вакарчуку.

4,7% респондентов вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень, 9,3% - решили не участвовать в голосовании, 27,6% - не определились, за кого голосовать и 2,4% отказались отвечать на вопросы.

Во втором туре выборов Порошенко проигрывает возможным кандидатам Бойко, Вакарчуку, Тимошенко и Зеленскому.

Тимошенко в случае выхода во второй тур проигрывает только Зеленскому.

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Опрос проводился с 23 ноября по 3 декабря во всех областях Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Было опрошено 2000 человек методом личного интервью.