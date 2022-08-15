«Нужно сохранить страну». Секретарь Комитета Рады по Нацбезопасности о попытках выяснить рейтинги Арестовича и Ермака

15 августа, 14:28
Нардеп Роман Костенко заявил, что не считает советника главы Офиса президента Алексея Арестовича (на фото) политиком (Фото:president.gov.ua)

Нардеп Роман Костенко заявил, что не считает советника главы Офиса президента Алексея Арестовича (на фото) политиком (Фото:president.gov.ua)

Секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в интервью Радио НВ прокомментировал попытки выяснить рейтинги советника главы Офиса президента Алексея Арестовича и главы Офиса президента Андрея Ермака.

«Все политики строят свои политические планы, но сейчас такое время, когда их можно строить, но, пожалуй, в направлении того, что мы должны, прежде всего, защищать страну. … Основа — нам нужно сейчас сохранить страну и вернуть наши земли», — подчеркнул Костенко в эфире Радио НВ, отвечая на вопрос о посте в Facebook координатора Медийной инициативы по правам человека Ольге Решетиловой о том, что ей позвонили из Агентства Рейтинг, которое делало соцопрос, посвященный, в частности, рейтингам главы Офиса президента Андрея Ермака и его советника Алексея Арестовича, и в котором она называет такой опрос во время активной войны мелочным.

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Нардеп заявил, что Арестович не является для него политиком, поскольку работает в Офисе президента и «не влияет ни на какие происходящие в стране политические процессы, а просто рассказывает людям информацию, которая происходит на фронтах, как он это видит».

«Ермак меряет [рейтинг], видимо, себя видит каким-нибудь политиком в перспективе. Я не могу комментировать. У меня остались не закрытые вопросы, которые были еще до войны, я их сейчас не поднимаю. Если они не будут закрыты, то такое отношение у меня и останется, когда мы говорили и о вагнергейте, другое. Я это сейчас не поднимаю [в публичном пространстве], потому что есть война, есть специальные службы, которые должны заниматься тем, что делать контрразведывательное обеспечение всей страны, в частности, органов власти», — сказал Костенко.

Нардеп также отметил, что кулуарные игры в украинской политике происходят несмотря на войну.

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«Для кого-то идет война, а кто-то выстраивает планы на будущее в политике», — сказал он.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Рейтинг Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Андрей Ермак Роман Костенко Алексей Арестович Война России против Украины

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