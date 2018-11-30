30 ноября 2018, пятница

Думает не о стране, а о себе. Лидер Самопомочи Андрей Садовый дал оценку Порошенко и Тимошенко

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Садовый считает, что Порошенко
Фото: Андрій Садовий via Facebook

Садовый считает, что Порошенко "думает не про страну, а про себя".

Глава партии Объединение Самопомич, мэр Львова Андрей Садовый оценил в качестве политиков президента Украины Петра Порошенко и лидера партии ВО Батькивщина Юлию Тимошенко.

Садовый отметил в интервью Радио НВ, что недоволен работой Порошенко на посту президенту, поскольку "он думает не про страну, а про себя".

Отвечая на вопрос о том, что он думает о Юлии Тимошенко и не является ли она "угрозой для страны", политик сообщил, что "это прошлое, [а] надо думать о будущем".

Слушайте полную версию интервью с Андреем Садовым в эфире Радио НВ сегодня в 20:00

Ранее бывший премьер-министр Украины и лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк отказался давать политическую оценку лидеру партии ВО Батькивщина Юлии Тимошенко, сказав, что "никогда не скажет острых вещей" в адрес людей, с которыми он работал или имел "совместную политическую жизнь".

Кроме Садового политическую деятельность Тимошенко также комментировали лидер Руха новых сил и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили и народный депутат Сергей Лещенко.

Саакашвили назвал Тимошенко "очень талантливым политиком", сказав, что в этом она превосходит Порошенко; а Лещенко отметил, что лидер Батькивщины постоянно меняет свои принципы в зависимости от политической конъюнктуры.

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