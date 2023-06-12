Зеленский и Дуда обсудили ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе 12 июня, 00:21 Зеленский и Дуда провели переговоры (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Вечером в воскресенье, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели переговоры.

Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку и сообщил, что с Анджеем Дудой обсудил ожидания от летнего саммита НАТО в Вильнюсе.

«Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов Альянса относительно гарантий безопасности для Украины», — сообщил Зеленский.

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8 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что после того, как Украина подала заявление на вступление в НАТО, дискуссия относительно ее членства в блоке усилилась. По его словам, члены Альянса внутренне готовы, что Украина к нему присоединится, но до завершения развязанной Россией полномасштабной войны не примут в него, поскольку не будет единого безусловного голосования.

В начале июня президент Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.



Politico писало, что за пять недель до саммита у западных союзников нет единой позиции относительно гарантий безопасности, о которых просит Украина.