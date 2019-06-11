Дубль два. Климкин вновь призвал нардепов его уволить
Вчера, 23:24
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал народных депутатов поддержать его отставку.
«Дубль № 2. Искренне прошу депутатов поддержать мое прошение об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее», — заявил Климкин.
Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду постановление об увольнении главы МИД Украина Павла Климкина. Президент предлагает назначит на эту должность Вадима Пристайко.
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